Врачи в Хабаровске увеличили «золотое время» для пациентов с инсультом до 9 часов

В Хабаровской краевой клинической больнице имени О. В. Владимирцева увеличили «золотое время» для пациентов с инсультом. Теперь благодаря современным методам лечения врачи смогут помогать больным при более поздней госпитализации, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Дополнительное время используют для проведения тромболитической терапии. Во время этой процедуры при помощи специальных препаратов врачи растворяют тромб, перекрывающий сосуд в мозгу. Раньше метод считался эффективным только в первые четыре часа после начала приступа.
— Постоянное совершенствование методов лечения и диагностики позволяет нам спасать большее количество пациентов. Увеличение временного окна для тромболизиса до девяти часов — это серьезный шаг вперед. Он дает врачам больше возможностей, а пациентам — шанс на восстановление и возвращение к полноценной жизни, даже если помощь не была оказана в первые часы. Мы видим, как благодаря этому растет число успешных исходов, и будем продолжать внедрять передовые технологии во все этапы лечения, — прокомментировали специалисты больницы.
Вместе с медикаментозным лечением хабаровские врачи проводят сложные хирургические вмешательства. При наличии показаний пациенту с инсультом могут выполнить эндоваскулярную и нейрохирургическую операции.
— Такие вмешательства позволяют механически удалить тромб или восстановить кровоток в сосудах головного мозга, что особенно важно в тяжелых случаях, — добавили в пресс-службе правительства Хабаровского края.
Помимо основной терапии или операции, пациент проходит комплексные восстановительные процедуры. Работа ведется с неврологами, врачами лечебной физкультуры, психологами и логопедами. Кроме того, в 2025 году по президентскому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в больницу поступило новое оборудование. После этого специалисты смогли персонализировать программу восстановления для каждого пациента.