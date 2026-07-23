Врачи в Хабаровске увеличили «золотое время» для пациентов с инсультом до 9 часов

— Постоянное совершенствование методов лечения и диагностики позволяет нам спасать большее количество пациентов. Увеличение временного окна для тромболизиса до девяти часов — это серьезный шаг вперед. Он дает врачам больше возможностей, а пациентам — шанс на восстановление и возвращение к полноценной жизни, даже если помощь не была оказана в первые часы. Мы видим, как благодаря этому растет число успешных исходов, и будем продолжать внедрять передовые технологии во все этапы лечения, — прокомментировали специалисты больницы.