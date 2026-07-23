От медузы-крестовика пострадали 15 человек в Приморье с начала июля

С конца июня в отделение токсикологии Приморского края поступило 15 человек, пострадавших от медуз-крестовиков. Эти медузы часто встречаются в хорошо прогретых мелководных бухтах, таких как Новик, Муравьиная и Тавайза, сообщили в пресс-службе приморского Минздрава.
«За период с 29 июня по 20 июля, в отделение токсикологии поступили 15 пациентов в возрасте от 12 до 65 лет, пострадавшие от стрекания крестовика. Всем им была оказана квалифицированная медицинская помощь», — сообщил Артем Днепровский.
По словам врача-токсиколога-реаниматолога Виктора Сорокина, после контакта с медузой симптомы обычно развиваются через 40−50 минут. Чаще всего пострадавшие сталкиваются одновременно с сильной ломотой в теле и приступами удушающего кашля.
Для облегчения состояния специалисты рекомендуют принять антигистаминные и противокашлевые препараты. При выраженной реакции необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
Наиболее часто медузы-крестовики встречаются в хорошо прогретых мелководных бухтах, в том числе Новик, Муравьиная, Тавайза. По словам очевидцев, в этом сезоне их также заметили в районе Маяка.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что эксперты объяснили, какие три типа реакций могут возникнуть у человека после контакта с медузой-крестовиком. Пострадавший может столкнуться с одной из следующих форм реакции организма: болевой, кашлевой или смешанной. Наиболее часто встречается именно смешанный тип. В течение первых 40 минут после встречи с медузой могут проявиться интенсивная боль по всему телу, зуд в горле, кашель и значительное ухудшение самочувствия.