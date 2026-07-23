От медузы-крестовика пострадали 15 человек в Приморье с начала июля

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что эксперты объяснили, какие три типа реакций могут возникнуть у человека после контакта с медузой-крестовиком. Пострадавший может столкнуться с одной из следующих форм реакции организма: болевой, кашлевой или смешанной. Наиболее часто встречается именно смешанный тип. В течение первых 40 минут после встречи с медузой могут проявиться интенсивная боль по всему телу, зуд в горле, кашель и значительное ухудшение самочувствия.