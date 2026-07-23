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В Московском зоопарке у домашних яков родился первый детеныш

У яков из Московского зоопарка появился на свет первый детеныш.

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Первый детеныш появился на свет у домашних яков из Московского зоопарка, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

«В Московском зоопарке, подведомственном столичному департаменту культуры, у домашних яков Ассоль и Бориса появился первый детеныш. Им оказалась самка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что детеныша можно увидеть в вольере на старой территории, между вольерами крупных кошек и бурых гиен.

«Малышка родилась весом в 17 килограммов. Сейчас она питается преимущественно материнским молоком, понемногу пробует взрослый корм: ветки ивы, сено, мюсли, а также специализированный корм для травоядных. Детеныш активно растет — спустя две недели она почти удвоила свой вес», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.