В Московском зоопарке у домашних яков родился первый детеныш

«Малышка родилась весом в 17 килограммов. Сейчас она питается преимущественно материнским молоком, понемногу пробует взрослый корм: ветки ивы, сено, мюсли, а также специализированный корм для травоядных. Детеныш активно растет — спустя две недели она почти удвоила свой вес», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.