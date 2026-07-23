«Полигон возможностей — 2026»: стартовал прием заявок на краевой питчинг идей

В Хабаровском крае открыт прием заявок на участие в питчинге проектов в сфере дизайна, технологий и креатива. Организаторы приглашают авторов идей без ресурсов для их реализации, предприятия, заинтересованные в инновационных кадрах, и творческих людей, готовых превратить проект в реальный продукт. Заявки принимаются до 10 августа 2026 года по ссылке. Питчинг пройдет 25 августа на площадке Краевого института развития образования в Хабаровске в рамках августовской конференции педагогических работников. Участники представят свои проекты экспертам и получат шанс на поддержку от партнеров — Сбербанка, «Россетей», «ДГК» и Института развития креативных индустрий Дальнего Востока. Победители получат дипломы, призы и возможность реализовать проект при поддержке профессионалов.