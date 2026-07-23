Жизель Бундхен показала фото в леопардовом бикини

В феврале 2025 года Жизель Бундхен стала матерью в третий раз. Первые фото сына она опубликовала в мае того же года. «Иногда о самых прекрасных моментах в жизни не рассказываешь — ты их просто проживаешь. Материнство — величайший дар в моей жизни. Это путешествие, которое делает меня смиренной, многому учит и наполняет меня благодарностью за каждый прожитый день», — подписала кадры Бундхен.