Жизель Бундхен показала фото в леопардовом бикини

Жизель Бундхен опубликовала фото, на котором запечатлена в леопардовом бикини. Судя по другим кадрам в посте, в таком образе модель отпраздновала свой 46 день рождения. Серию снимков она разместила в личном аккаунте Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
«Спасибо за вашу любовь и пожелания в день рождения. Я так благодарна за начавшийся новый цикл моей жизни и все те приключения, что ждут меня впереди. Пусть любовь и доброта, которыми вы поделились, вернутся к вам в тысячекратном размере», — подписала серию кадров Жизель Бундхен.
Кроме фото в купальнике, она также опубликовала снимок праздничного торта в виде сердца, украшенного грецкими орехами.
Сколько детей у Жизель Бунден.
В феврале 2025 года Жизель Бундхен стала матерью в третий раз. Первые фото сына она опубликовала в мае того же года. «Иногда о самых прекрасных моментах в жизни не рассказываешь — ты их просто проживаешь. Материнство — величайший дар в моей жизни. Это путешествие, которое делает меня смиренной, многому учит и наполняет меня благодарностью за каждый прожитый день», — подписала кадры Бундхен.
Отец ребенка — тренер по джиу-джитсу Хоаким Валенте.
Бундхен также воспитывает двоих детей от футболиста Тома Брэди. Знаменитости были более десяти лет в браке. Они поженились после двухлетнего романа в 2009 году, а в 2022-м подали на развод.
Сестра-двойняшка Жизель Бундхен.
У Жизель Бундхен есть сестра-двойняшка Патрисия. Модель называла ее «лучшей подругой». Они даже вместе работали — Патрисия Бундхен была менеджером своей знаменитой родственницы. У них также есть еще четыре сестры — Рафаэла, Гразиела, Габриела и Ракель. Гразиела Бундхен стала судьей, остальные три сестры в свое время работали в команде топ-модели. Габриэла была адвокатом Жизель Бундхен, Ракель — бухгалтером, а Рафаэла — дизайнером веб-сайта.
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