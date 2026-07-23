Под Волгоградом «Лада Веста» опрокинулась в кювет, пострадала 17-летняя девушка

ДТП произошло 22 июля в 16:40 на 64-м километре трассы «Иловатка — Старая Полтавка — Гмелинка — Палласовка — Николаевск». За рулем «Лады» находилась 23-летняя женщина. По предварительным данным, она не справилась с управлением, машина улетела в левый кювет и опрокинулась.