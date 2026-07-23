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Под Волгоградом «Лада Веста» опрокинулась в кювет, пострадала 17-летняя девушка

В Волгоградской области 17-летняя пассажирка пострадала в ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Старополтавском районе Волгоградской области автомобиль «Лада Веста» съехал в кювет и перевернулся. В аварии пострадала 17-летняя пассажирка, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную полицию.

ДТП произошло 22 июля в 16:40 на 64-м километре трассы «Иловатка — Старая Полтавка — Гмелинка — Палласовка — Николаевск». За рулем «Лады» находилась 23-летняя женщина. По предварительным данным, она не справилась с управлением, машина улетела в левый кювет и опрокинулась.

В результате аварии 17-летняя девушка, которая сидела в салоне, получила травмы. Ее доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.