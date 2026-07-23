Замминистра МВД заглянул в конюшни и на псарню в Волгограде

Волгоград Александру Кравченко хорошо знаком — он возглавлял региональный полицейский главк больше 13 лет и знает местную полицию изнутри. В ходе нынешнего визита в качестве замминистра МВД его интересовали подразделения, которые обеспечивают порядок в местах массового пребывания людей.