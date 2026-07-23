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Замминистра МВД заглянул в конюшни и на псарню в Волгограде

В центре кинологической службы Александр Кравченко посмотрел, как готовят четвероногих напарников полицейских.

Заместитель министра внутренних дел России генерал-полковник Александр Кравченко приехал в Волгоград с проверкой. Он оценил работу городской полиции — от конного взвода до Центра кинологической службы.

Волгоград Александру Кравченко хорошо знаком — он возглавлял региональный полицейский главк больше 13 лет и знает местную полицию изнутри. В ходе нынешнего визита в качестве замминистра МВД его интересовали подразделения, которые обеспечивают порядок в местах массового пребывания людей.

Высокопоставленный полицейский побывал в кавалерийском взводе УМВД по Волгограду, который регулярно патрулирует парки и отдалённые территории, работает на массовых мероприятиях. Замминистра оценил готовность сотрудников к работе и остался доволен качеством содержания лошадей.

В центре кинологической службы Кравченко посмотрел, как готовят четвероногих напарников полицейских. Служебные собаки участвуют в поиске наркотиков, взрывчатки и оружия, помогают раскрывать преступления и охранять порядок.

Генерал-полковник также проверил работу обычных отделов полиции и их техоснащение.

Ранее Александр Кравченко вместе с губернатором Андреем Бочаровым принял участие в расширенной коллегии ГУ МВД по Волгоградской области, где подвели итоги работы полиции за первое полугодие.