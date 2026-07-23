Хабаровский музей получил миллион рублей на историю доктора Здановского

Хабаровский проект «Доктор Здановский. Музейная повесть» стал победителем всероссийского грантового конкурса «Красота внутри. Краеведческие музеи России», сообщает МАХ канал Минкультуры 27 Z.
На реализацию проекта Хабаровский музей получил грант в размере 1 млн рублей.
«Музейная повесть» посвящена доктору Здановскому — выпускнику Военно-медицинской академии, который приехал в Хабаровск в 1912 году. Он был талантливым хирургом и стоял у истоков развития экстренной помощи, а также кафедры акушерства и гинекологии медицинского института.
Жизнь врача пришлась на один из самых сложных периодов отечественной истории: Гражданскую войну, НЭП, арест и возвращение к медицинской практике.
Куратором проекта выступает заведующий научно-исследовательским отделом истории Анна Аверина.
В рамках проекта создадут выставку-площадку для театральной постановки в формате site-specific и документального театра, музейный спектакль, а также издание, которое объединит черты либретто и путеводителя.
Кроме того, для музеев Хабаровского края подготовят методический кейс по работе с семейной историей.
Проект будет реализован в 2026—2027 годах. Открытие выставки запланировано на декабрь.