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Хабаровский музей получил миллион рублей на историю доктора Здановского

Проект расскажет о хирурге, который стоял у истоков экстренной помощи в городе.

Хабаровский проект «Доктор Здановский. Музейная повесть» стал победителем всероссийского грантового конкурса «Красота внутри. Краеведческие музеи России», сообщает МАХ канал Минкультуры 27 Z.

На реализацию проекта Хабаровский музей получил грант в размере 1 млн рублей.

«Музейная повесть» посвящена доктору Здановскому — выпускнику Военно-медицинской академии, который приехал в Хабаровск в 1912 году. Он был талантливым хирургом и стоял у истоков развития экстренной помощи, а также кафедры акушерства и гинекологии медицинского института.

Жизнь врача пришлась на один из самых сложных периодов отечественной истории: Гражданскую войну, НЭП, арест и возвращение к медицинской практике.

Куратором проекта выступает заведующий научно-исследовательским отделом истории Анна Аверина.

В рамках проекта создадут выставку-площадку для театральной постановки в формате site-specific и документального театра, музейный спектакль, а также издание, которое объединит черты либретто и путеводителя.

Кроме того, для музеев Хабаровского края подготовят методический кейс по работе с семейной историей.

Проект будет реализован в 2026—2027 годах. Открытие выставки запланировано на декабрь.