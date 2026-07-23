Хабаровский музей получил миллион рублей на историю доктора Здановского

«Музейная повесть» посвящена доктору Здановскому — выпускнику Военно-медицинской академии, который приехал в Хабаровск в 1912 году. Он был талантливым хирургом и стоял у истоков развития экстренной помощи, а также кафедры акушерства и гинекологии медицинского института.