Ученые нашли следы стронция-90 в рыбе Азовского моря

В рамках исследования были также изучены тюлька, хамса, пиленгас и карась. В этих видах рыбы выявлены следы ртути, мышьяка, кадмия и свинца, но их уровень также не превышает установленные нормативы. Хлорорганических соединений, представляющих серьезную опасность, обнаружено не было.