Красноярцам рассказали, как избежать ботулизма при домашних заготовках

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сезон овощей, фруктов, ягод и грибов — время домашних заготовок. Однако нарушение технологии консервирования может привести к тяжелому пищевому отравлению, предупредили специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».
Главная опасность — ботулотоксин. Он может накапливаться в герметично закрытой банке, не меняя вкус, цвет и запах продукта. Даже обычная с виду и невздутая банка не гарантирует безопасности содержимого.
Наибольший риск связан с домашними грибами, мясом, рыбой и овощами с низкой кислотностью: фасолью, горохом, кукурузой, кабачками, огурцами и зеленью. Споры бактерии попадают на продукты из почвы, а без доступа кислорода могут начать вырабатывать токсин.
Овощи, фрукты и грибы следует тщательно мыть щеткой под проточной водой, банки и крышки — стерилизовать не менее 10−15 минут. Уксус и лимонную кислоту нужно добавлять строго по проверенному рецепту, а готовые консервы хранить в темном прохладном месте. Покупать домашние заготовки на стихийных рынках специалисты не рекомендуют.
Обычное кипячение не уничтожает устойчивые споры ботулизма: для этого требуется температура около 120 градусов, которую обеспечивают специальные автоклавы. Более безопасной альтернативой для овощей может стать квашение с использованием крупной нейодированной соли и последующим хранением продукта в холоде.
Первые симптомы ботулизма чаще появляются через 12−36 часов. При тошноте, слабости, нарушении зрения, глотания или дыхания необходимо срочно обратиться за медицинской помощью — своевременное лечение критически важно.