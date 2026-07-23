Красноярцам рассказали, как избежать ботулизма при домашних заготовках

Овощи, фрукты и грибы следует тщательно мыть щеткой под проточной водой, банки и крышки — стерилизовать не менее 10−15 минут. Уксус и лимонную кислоту нужно добавлять строго по проверенному рецепту, а готовые консервы хранить в темном прохладном месте. Покупать домашние заготовки на стихийных рынках специалисты не рекомендуют.