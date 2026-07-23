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В Красноярском крае за неделю клещи покусали три сотни человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В регионе сохраняется активность клещей.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В регионе сохраняется активность клещей.

За минувшую неделю в медицинские организации после присасывания клещей обратились 330 жителей региона, в том числе 27 детей.

Как сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора, также подтверждены 37 новых случаев заболеваний клещевыми инфекциями у пациентов, которые ранее обращались за медицинской помощью.

Кроме того, в регионе зарегистрирован второй с начала сезона случай заболевания эрлихиозом. Заболела 29-летняя жительница Красноярска, которая обнаружила клеща в области груди после дачи.

С начала эпидемиологического сезона за медицинской помощью после укусов клещей обратились уже 14 782 человека, из них 3062 ребенка.

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