Кашалоты начинают общаться иначе, когда рядом проходят суда

Специалист по подводному шуму из британского центра Cefas Натан Мерчант, не принимавший участия в исследовании, считает, что на изменения сигналов могут влиять и другие факторы, хотя наиболее вероятной причиной остается шум судов. Он отметил, что ранее ученые уже наблюдали, как морские млекопитающие меняют поведение и громкость рядом с кораблями, но новая работа впервые демонстрирует изменения в самой структуре сообщений. При этом главный вопрос остается открытым: «Они просто пытаются сказать то же самое в более сложных условиях или действительно сообщают друг другу что-то новое?».