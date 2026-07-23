Кашалоты начинают общаться иначе, когда рядом проходят суда

Ученые из некоммерческой организации Project CETI (Cetacean Translation Initiative) обнаружили, что кашалоты меняют структуру своих звуков при появлении кораблей.
Исследование проводилось в течение четырех лет: специалисты записывали сигналы 15 кашалотов у побережья острова Доминика в Карибском море. Результаты опубликованы в журнале Ecological Informatics.
Кашалоты общаются с помощью кодов — последовательностей щелчков. При приближении судов эти коды становятся короче, а некоторые типы используются гораздо чаще. «Это исследование заставляет задуматься: кашалоты действительно “говорят” о кораблях или шум судов просто влияет на их голос? Если мы сможем понять, что именно они сообщают друг другу, это может повлиять на природоохранную политику и законодательство», — отмечает основатель и руководитель Project CETI Дэвид Грубер.
Особый интерес вызвал кашалот по кличке Этвуд. В спокойной обстановке он издавал код из пяти щелчков по схеме 1−1−3: два отдельных щелчка, за которыми следовали три быстрых. Такой рисунок типичен для группы кашалотов у Доминики. Однако при шуме проходящего судна Этвуд сокращал интервалы между щелчками, сохраняя тот же ритм, и сигнал звучал заметно быстрее. По словам лингвиста, участвовавшего в работе, по одним только вокализациям можно точно определить присутствие кораблей.
Миниатюрные акустические датчики крепились к животным с помощью дронов, чтобы минимизировать вмешательство. Если на записи фиксировался шум судна, данные дополнительно сверяли с системами геолокации.
До этого было известно, что многие морские животные в условиях шумового загрязнения просто повышают громкость сигналов. Но кашалоты ведут себя иначе: они меняют не только темп щелчков, но и сами типы кодов. В предыдущей работе Project CETI ученые предположили существование у кашалотов аналогов гласных. При ускорении записи отдельные щелчки сливаются в непрерывные звуки, напоминающие человеческие «аааа» и «ииии». Новое исследование показало, что при шуме судов кашалоты начинают заметно чаще использовать вариант, похожий на «аааа».
Специалист по подводному шуму из британского центра Cefas Натан Мерчант, не принимавший участия в исследовании, считает, что на изменения сигналов могут влиять и другие факторы, хотя наиболее вероятной причиной остается шум судов. Он отметил, что ранее ученые уже наблюдали, как морские млекопитающие меняют поведение и громкость рядом с кораблями, но новая работа впервые демонстрирует изменения в самой структуре сообщений. При этом главный вопрос остается открытым: «Они просто пытаются сказать то же самое в более сложных условиях или действительно сообщают друг другу что-то новое?».
Звуки, издаваемые китами, удивительно похожи на человеческие. У кашалотов есть своего рода «алфавит» и они выделяют гласные звуки в своих вокализациях, причем структура этих гласных такая же, как в человеческой речи.