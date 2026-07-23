Ливни обнажили ямы: в Хабаровске отремонтируют дороги в Первом микрорайоне

Подрядная организация должна зайти на объекты в ближайшее время. Согласно условиям контракта, все работы будут полностью завершены до сентября текущего года. Мэр города Хабаровска Сергей Кравчук поставил ситуацию на личный контроль, чтобы гарантировать качество нового покрытия.