Ливни обнажили ямы: в Хабаровске отремонтируют дороги в Первом микрорайоне

Администрация Хабаровска отреагировала на многочисленные жалобы жителей Первого микрорайона. Прошедшие ливни усугубили и без того неудовлетворительное состояние дорожного полотна, что вынудило мэрию принять срочные меры, сообщает мэрия краевой столицы в МАХ (12+).
«В администрацию Хабаровска поступают обращения от жителей о неудовлетворительном состоянии дорог в Первом микрорайоне. Прошедшие ливни усугубили ситуацию», — говорится в сообщении.
Как сообщили в администрации, решение по ремонту ключевых артерий района уже принято. Муниципальный контракт заключен на приведение в порядок участков по улицам Калараша, Космической и Юности.
Подрядная организация должна зайти на объекты в ближайшее время. Согласно условиям контракта, все работы будут полностью завершены до сентября текущего года. Мэр города Хабаровска Сергей Кравчук поставил ситуацию на личный контроль, чтобы гарантировать качество нового покрытия.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровске продолжается благоустройство Уссурийского и Амурского бульваров.