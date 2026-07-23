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140 воронежских студенток получили пособие по беременности и родам

При стандартном сроке больничного пособие составляет 84 774,67 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Воронежское отделение Соцфонда с начала 2026 года выплатило пособие по беременности и родам 140 студенткам на территории региона. В ведомстве напомнили, что право на выплату имеют студентки и аспирантки очной формы обучения вузов, колледжей, училищ, техникумов, организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций вне зависимости от того, учатся они на бюджетной или платной основе.

Пособие выплачивается за весь период отпуска по беременности и родам, а его размер зависит от продолжительности отпуска и зависит от величины прожиточного минимума в регионе. На сегодня он составляет 18 166 рублей.

А размер пособия такой:

— при стандартном сроке больничного в 140 дней — 84 774,67 рублей.

— при осложнённых родах (156 дней) — 94 463,20 рублей.

— при многоплодной беременности (194 дня) — 117 473,47 рубля.

Заявление на получение выплаты можно подать через портал госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Воронежской области или в МФЦ.