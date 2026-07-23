140 воронежских студенток получили пособие по беременности и родам

Воронежское отделение Соцфонда с начала 2026 года выплатило пособие по беременности и родам 140 студенткам на территории региона. В ведомстве напомнили, что право на выплату имеют студентки и аспирантки очной формы обучения вузов, колледжей, училищ, техникумов, организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций вне зависимости от того, учатся они на бюджетной или платной основе.