Более 7 тысяч кур отправили из аэропорта Иркутска специальным рейсом на Чукотку

Как сообщает пресс-служба аэропорта Иркутска, пернатых пассажиров подготовили к перелету специалисты грузового комплекса авиагавани. Птиц разместили в специальных контейнерах, всего для транспортировки понадобилось 469 ящиков. После прибытия куры будут участвовать в ежегодном обновлении поголовья и обеспечивать жителей региона яйцами.