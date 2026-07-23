Более 7 тысяч кур отправили из аэропорта Иркутска специальным рейсом на Чукотку

Как сообщает пресс-служба аэропорта Иркутска, пернатых пассажиров подготовили к перелету специалисты грузового комплекса авиагавани. Птиц разместили в специальных контейнерах, всего для транспортировки понадобилось 469 ящиков. После прибытия куры будут участвовать в ежегодном обновлении поголовья и обеспечивать жителей региона яйцами.
Куры породы «Декалб Уайт» считаются высокопродуктивными. Одна несушка способна давать около 330−350 яиц в год. При этом, по статистике, среднее потребление яиц одним человеком составляет примерно 308 штук в год.