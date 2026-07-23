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Более 7 тысяч кур отправили из аэропорта Иркутска специальным рейсом на Чукотку

IrkutskMedia, 23 июля. Из аэропорта Иркутска на Чукотку отправили необычный груз, 7,5 тысяч кур-молодок породы «Декалб Уайт» доставили специальным чартерным рейсом на борту Boeing-757. Перевозка такого количества птиц потребовала отдельного воздушного судна, а общий вес живого груза составил 20 тонн.

Источник: пресс-служба аэропорта Иркутска

Как сообщает пресс-служба аэропорта Иркутска, пернатых пассажиров подготовили к перелету специалисты грузового комплекса авиагавани. Птиц разместили в специальных контейнерах, всего для транспортировки понадобилось 469 ящиков. После прибытия куры будут участвовать в ежегодном обновлении поголовья и обеспечивать жителей региона яйцами.

Куры породы «Декалб Уайт» считаются высокопродуктивными. Одна несушка способна давать около 330−350 яиц в год. При этом, по статистике, среднее потребление яиц одним человеком составляет примерно 308 штук в год.