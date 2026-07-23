«Районный маршрут»: Сергей Верещагин проинспектировал объекты и ход благоустройства Центрального района

Глава Красноярска Сергей Верещагин в ходе рабочего выезда в рамках «Районного маршрута» проверил объекты Центрального района. В инспекции приняли участие депутаты Законодательного собрания Красноярского края и председатель горсовета Наталия Фирюлина. Особое внимание глава города уделил решению вопросов жителей Центрального района, которые они озвучивали на открытой встрече весной. Так жителей волновал вопрос организации площадок для сбора мусора (ТКО). На улицах частного сектора оборудовали девять новых площадок для сбора ТКО, еще две установят в ближайшее время. По поручению главы города определят, какие из этих мест необходимо оснастить «умными» камерами видеонаблюдения для фиксации нарушителей. [caption id= «attachment_372128» align= «alignnone» width= «768»] Фото: www.admkrsk.ru[/caption] Кроме того, горожан также волновала организация дорожного движения. На перекрестке улиц Линейная — Абытаевская установили светофор для безопасности пешеходов, его запустят до конца недели. Проконтролировал Сергей Верещагин и как решается проблема подтопления подвала дома № 84а на улице Любы Шевцовой из-за стекающих дождевых вод с территории школы № 155. Мэр поручил до 1 сентября обеспечить инженерное решение по ситуации. В Центральном районе обновляют два образовательных объекта: Филиал школы «Комплекс Покровский» (ул. Степана Разина): Работы идут в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и по региональной программе «Всё лучшее детям». Уже выполнен ремонт фасада, завершается внутренняя отделка, идет монтаж инженерных сетей. Осталось установить двери и облицевать лестницы плиткой. Глава Красноярска отметил необходимость к началу учебного года привести в порядок подъездные пути к школе и улицу Степана Разина. Филиал Детской художественной школы № 1 (ул. Ады Лебедевой): Помещение принадлежит городу с 2023 года. Сейчас ведется его капремонт. Открытие планируется 1 сентября 2027 года, что добавит около 450 новых мест для творческого развития детей Ещё одной точкой «Районного маршрута» стал «Суриков-центр», который возводят к 400-летию Красноярска. Специалисты выполняют отделку фасада. В планах этого сезона благоустройство территории. Кроме того, ведется подготовка к поиску подрядчиков для реставрации трех объектов музея-усадьбы В. И. Сурикова: ограды с воротами, флигеля и основного здания. Свой вклад в обновление исторического пространства хотят внести жители дома по ул. Ленина, 102. Они предложили во дворе на стене, которая граничит с музеем-усадьбой, оформить граффити по мотивам творчества Василия Ивановича. Проект разрабатывают совместно с Институтом искусств. [caption id= «attachment_372130» align= «alignnone» width= «768»] Фото: www.admkrsk.ru[/caption] Контролируя благоустройство поперечных улиц в центре города (Диктатуры Пролетариата, Кирова и Сурикова), мэр отметил недочеты подрядчиков: [caption id= «attachment_372129» align= «alignnone» width= «768»] Фото: www.admkrsk.ru[/caption] Ко всем замечания — неаккуратность ведения работ и плохая организация пешеходной доступности. Поручил увеличить число рабочих и навести порядок, — подвел итог Сергей Верещагин.