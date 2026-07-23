За двухлетнее ожидание ужурский мебельщик выплатит заказчикам 418 тысяч рублей

Изготовитель мебели из Ужура обязан вернуть заказчикам деньги и компенсировать длительное ожидание. В сумме суд взыскал с предприятия почти 418 тысяч рублей. В соответствии с заключенными договорами подрядчик обязался двоим заказчикам изготовить кухонную мебель по индивидуальному проекту за 45 рабочих дней. Клиенты внесли необходимые суммы, но один ждал мебель почти два года, у другого терпение лопнуло через год. На претензии потребители не получили ответа и обратились в суд. Там им оказали помощь специалисты управления Роспотребнадзора. Суд принял решение о взыскании с мебельщиков почти 418 тысяч рублей. В пользу одного заказчика 266 016 рублей: 140 000 рублей — предварительная оплата, 32 344 рубля — неустойка, 5 000 рублей — моральный вред, 88 672 рубля — штраф. В пользу второго — 151 500 рублей: 101 000 рублей — оплата по договору, 50 500 рублей — штраф.