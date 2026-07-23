Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда придет пенсия в августе 2026 года: график выплат

Кому поднимут пенсии и на сколько.

Источник: РБК Life

В России пенсию получают граждане, достигшие пенсионного возраста или потерявшие трудоспособность. РБК Life рассказывает, когда в августе придут пенсионные выплаты.

Содержание.

Когда придет.

Как получить.

Кому повысят.

Когда придет пенсия в августе 2026: график.

Пенсия придет с 3 по 25 августа. Точная дата выплаты зависит от региона проживания. Узнать, когда именно поступит пенсия, можно несколькими способами:

На региональном сайте Социального фонда России (СФР). Некоторые отделения публикуют даты выплат пенсии на своих порталах. Чтобы перейти на региональную страницу, откройте сайт Социального фонда России, в правом верхнем углу выберите регион. В открывшемся окне найдите раздел «Информация для жителей», подраздел «Гражданам» и вкладку с информацией о пенсиях [1].

По телефону горячей линии СФР. Можно позвонить по федеральному номеру 8 (800) 100−00−01 или местному — он опубликован на сайте регионального отделения в разделе «Контакты».

Лично в отделении СФР. Записаться на прием можно через «Госуслуги» или по федеральному номеру горячей линии.

В местном почтовом отделении, если получаете пенсию «Почтой России».

Если дата получения пенсии выпадает на выходной или праздник, выплата происходит в последний рабочий день до выходного. В августе пенсию не выплачивают 8, 9, 15, 16, 22 и 23 августа (это субботы и воскресения). Пенсию выплатят соответственно 7, 14 и 21 августа.

График выплаты пенсий, выпавших на выходные дни в августе 2026 года.

(Фото: РБК Life).

Способы получения пенсии.

Банковским переводом. Пенсия может приходить на счет без привязанных карт или на карту «Мир». Перечень банковских организаций, которые доставляют пенсию, можно уточнить в региональном отделении СФР.

«Почтой России». Получать пенсию можно в местном почтовом отделении или почтальоном на дом. Выплаты, которые не забирают в течение полугода, приостанавливают до подачи нового заявления.

Изменить способ получения можно на «Госуслугах», лично в МФЦ или региональном СФР. Заявление обычно рассматривают в течение трех рабочих дней. Подать документы на смену способа получения может другой человек по доверенности.

Пенсию можно получать «Почтой России».

(Фото: Нина Зотина / РИА Новости).

Повышение пенсии в августе: будет ли индексация.

В августе 2026 года накопительные пенсии проиндексируют на 17,3%, это коснется 136 тыс. россиян. Участникам программы софинансирования пенсионных накоплений, родителям, направившим материнский капитал на пенсию, и тем, кто формировал накопления вне программы софинансирования, увеличат средства на 19,3%. По предварительным данным, это коснется 37,3 тыс. человек [2]. Перерасчет произойдет в беззаявительном порядке.

Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии с учетом заработанных в 2025 году пенсионных коэффициентов. Максимальное повышение — 470,28 ₽

Пенсионерам, которым в июле исполнилось 80 лет, в августе вдвое увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии (с 9 584,69 до 19 169,38 ₽).

Пересчитают доплаты к пенсиям у членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Размер прибавки у каждого будет индивидуальным [3].