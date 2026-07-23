Когда придет пенсия в августе 2026 года: график выплат

В августе 2026 года накопительные пенсии проиндексируют на 17,3%, это коснется 136 тыс. россиян. Участникам программы софинансирования пенсионных накоплений, родителям, направившим материнский капитал на пенсию, и тем, кто формировал накопления вне программы софинансирования, увеличат средства на 19,3%. По предварительным данным, это коснется 37,3 тыс. человек [2]. Перерасчет произойдет в беззаявительном порядке.