Когда придет пенсия в августе 2026 года: график выплат

В России пенсию получают граждане, достигшие пенсионного возраста или потерявшие трудоспособность. РБК Life рассказывает, когда в августе придут пенсионные выплаты.
Содержание.
Когда придет.
Как получить.
Кому повысят.
Когда придет пенсия в августе 2026: график.
Пенсия придет с 3 по 25 августа. Точная дата выплаты зависит от региона проживания. Узнать, когда именно поступит пенсия, можно несколькими способами:
На региональном сайте Социального фонда России (СФР). Некоторые отделения публикуют даты выплат пенсии на своих порталах. Чтобы перейти на региональную страницу, откройте сайт Социального фонда России, в правом верхнем углу выберите регион. В открывшемся окне найдите раздел «Информация для жителей», подраздел «Гражданам» и вкладку с информацией о пенсиях [1].
По телефону горячей линии СФР. Можно позвонить по федеральному номеру 8 (800) 100−00−01 или местному — он опубликован на сайте регионального отделения в разделе «Контакты».
Лично в отделении СФР. Записаться на прием можно через «Госуслуги» или по федеральному номеру горячей линии.
В местном почтовом отделении, если получаете пенсию «Почтой России».
Если дата получения пенсии выпадает на выходной или праздник, выплата происходит в последний рабочий день до выходного. В августе пенсию не выплачивают 8, 9, 15, 16, 22 и 23 августа (это субботы и воскресения). Пенсию выплатят соответственно 7, 14 и 21 августа.
График выплаты пенсий, выпавших на выходные дни в августе 2026 года.
(Фото: РБК Life).
Способы получения пенсии.
Банковским переводом. Пенсия может приходить на счет без привязанных карт или на карту «Мир». Перечень банковских организаций, которые доставляют пенсию, можно уточнить в региональном отделении СФР.
«Почтой России». Получать пенсию можно в местном почтовом отделении или почтальоном на дом. Выплаты, которые не забирают в течение полугода, приостанавливают до подачи нового заявления.
Изменить способ получения можно на «Госуслугах», лично в МФЦ или региональном СФР. Заявление обычно рассматривают в течение трех рабочих дней. Подать документы на смену способа получения может другой человек по доверенности.
Пенсию можно получать «Почтой России».
(Фото: Нина Зотина / РИА Новости).
Повышение пенсии в августе: будет ли индексация.
В августе 2026 года накопительные пенсии проиндексируют на 17,3%, это коснется 136 тыс. россиян. Участникам программы софинансирования пенсионных накоплений, родителям, направившим материнский капитал на пенсию, и тем, кто формировал накопления вне программы софинансирования, увеличат средства на 19,3%. По предварительным данным, это коснется 37,3 тыс. человек [2]. Перерасчет произойдет в беззаявительном порядке.
Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии с учетом заработанных в 2025 году пенсионных коэффициентов. Максимальное повышение — 470,28 ₽
Пенсионерам, которым в июле исполнилось 80 лет, в августе вдвое увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии (с 9 584,69 до 19 169,38 ₽).
Пересчитают доплаты к пенсиям у членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Размер прибавки у каждого будет индивидуальным [3].