В Красноярске директор фирмы погасил долг по зарплате в 9,5 млн рублей

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора строительной компании, занимавшейся коммунальными объектами. Его обвиняют в невыплате зарплаты сотрудникам. Об этом сообщили в ГСУ СК России по краю и Хакасии.
По версии следствия, с мая по сентябрь 2025 года он не выплачивал зарплату 43 сотрудникам, хотя на счетах организации были деньги. Общая сумма долга превысила 9,5 миллиона рублей.
Руководитель предпочёл платить подрядчикам и поставщикам, а не работникам. Благодаря вмешательству следствия долг был полностью погашен ещё на стадии расследования.
Уголовное дело по статье о полной невыплате зарплаты направлено в прокуратуру. Директору грозит до трёх лет лишения свободы.
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