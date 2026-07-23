«Спасение принцессы»: в Ашманн-парке завершают монтаж новой детской площадки

В 2022 году Макс Ашманн-парк победил в голосовании по программе «Комфортная городская среда». Благоустройством парка горвласти начали заниматься в 2023 году и несколько раз переносили сроки окончания работ. Они завершились в конце ноября 2024 года, тогда же там включили освещение. Изменения в парке назвали позитивными 93% жителей города. Глава администрации Елена Дятлова назвала окончание работ по благоустройству в Макс-Ашманн-парке главной победой городских властей в 2024 году. В марте 2025-го руководитель «Дирекции ландшафтных парков» Андрей Карачинов сообщил, что второй этап благоустройства парка пока не является приоритетом городских властей. Проект обустройства детской и спортивной площадок в Макс-Ашманн-парке прошёл государственную экспертизу в ноябре 2025 года.