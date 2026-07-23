«АГЖО-Сергач» не смог оспорить штраф за загрязнение почвы

В 2025 году после плановой проверки полигона ТБО инспекторы зафиксировали в почве превышения по загрязняющим веществам, включая свинец, нефтепродукты, мышьяк и ртуть. Компанию привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение требований по улучшению, защите земель и охране почв).