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Полностью беспилотные грузовики «Камаз» планируется использовать с 2028 года

Компания «Камаз» намерена перейти к полностью беспилотной эксплуатации грузовиков к 2028 году. Об этом сообщил главный конструктор инновационных автомобилей Сергей Назаренко. По его словам, сейчас машины уже могут проходить практически весь маршрут без вмешательства человека, но окончательный переход на автономный режим — дело ближайших лет. Пока управление предполагает участие оператора-логиста, который дистанционно контролирует движение. Он.

Компания «Камаз» намерена перейти к полностью беспилотной эксплуатации грузовиков к 2028 году. Об этом сообщил главный конструктор инновационных автомобилей Сергей Назаренко. По его словам, сейчас машины уже могут проходить практически весь маршрут без вмешательства человека, но окончательный переход на автономный режим — дело ближайших лет. Пока управление предполагает участие оператора-логиста, который дистанционно контролирует движение. Он может вмешаться, если возникает нестандартная ситуация — затор или препятствие, которое системы не могут корректно обработать. Но такие случаи, уточняют разработчики, носят эпизодический характер. Технология развивается в рамках стратегии «Камаза» по переходу на автономный транспорт. Источник: ТАСС.