Лесопромышленники познакомили прикамцев с производственными площадками

«Такие встречи имеют стратегическое значение для экономики региона. Они позволяют не только более точно верифицировать текущие запросы, но и формировать устойчивые кооперационные цепочки внутри Пермского края. Мы благодарим руководство комбината за готовность к открытому диалогу, который способствует укреплению промышленного суверенитета нашего региона», — прокомментировала Яна Астафурова, руководитель Центра межотраслевой кооперации Пермской ТПП.