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Ливни, грозы и сильный ветер ожидаются в Ростовской области 23−24 июля

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение.

Источник: Комсомольская правда

На территории Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, 23 и 24 июля ожидаются неблагоприятные погодные условия: сильный дождь, грозы и усиление ветра. Глава города Александр Скрябин предупредил жителей о возможных последствиях непогоды и призвал соблюдать меры безопасности. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Коммунальным и экстренным службам было поручено оперативно отслеживать изменения погоды и при необходимости сразу же устранять последствия стихии.

В экстренных ситуациях жителям рекомендуется звонить в службу спасения по номеру «112».

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