Ливни, грозы и сильный ветер ожидаются в Ростовской области 23−24 июля

На территории Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, 23 и 24 июля ожидаются неблагоприятные погодные условия: сильный дождь, грозы и усиление ветра. Глава города Александр Скрябин предупредил жителей о возможных последствиях непогоды и призвал соблюдать меры безопасности. Об этом он сообщил в своих соцсетях.