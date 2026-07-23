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Центральный въезд в Амурск готов на 90 процентов, работы завершат до конца июля

Западное шоссе до Амурска ремонтируют по нацпроекту.

Источник: Комсомольская правда

В Амурске завершается ремонт Западного шоссе — главной дорожной артерии, которая связывает город с региональной трассой и промышленными предприятиями. Техническая готовность объекта составляет 90 процентов. Работы планируют полностью завершить до конца июля. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин лично проверил ход ремонта. Он отметил, что Западное шоссе — это «ворота» Амурска, по которым ежедневно проезжают тысячи человек. Кто-то спешит на работу, кто-то к поезду или на дачу.

— Ремонт ведётся по президентскому национальному проекту «Инфраструктура для жизни», — сообщил Дмитрий Демешин. — До сих пор это было возможно только в крупных городах края, но в прошлом году удалось добиться включения в план Амурска и Советской Гавани.

Работы идут комплексно. Подрядчики устраняют пучины в основании дороги, укладывают новый асфальт. Ремонтируют стелу — символ Амурска. Устанавливают два новых остановочных павильона. Один из них будет с отоплением, освещением и информационным табло. Это сделано для того, чтобы даже в непогоду ждать автобус было комфортно.

Западное шоссе — самый протяжённый из шести ремонтируемых участков в Амурске. В планах властей — до 2030 года обустроить в городе более 20 километров дорог. Губернатор подчеркнул, что у Хабаровского края нет окраин.

— В любом городе или посёлке жизнь должна быть комфортной, а дороги — удобными, — отметил Дмитрий Демешин. — Во всех районах края.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru