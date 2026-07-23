Центральный въезд в Амурск готов на 90 процентов, работы завершат до конца июля

Работы идут комплексно. Подрядчики устраняют пучины в основании дороги, укладывают новый асфальт. Ремонтируют стелу — символ Амурска. Устанавливают два новых остановочных павильона. Один из них будет с отоплением, освещением и информационным табло. Это сделано для того, чтобы даже в непогоду ждать автобус было комфортно.