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Парк «Дружба» в Ростове-на-Дону обновят в три очереди к 2027 году

Парк «Дружба» в Ростове-на-Дону площадью почти 10 га реконструируют в три очереди. Работы планируют начать в этом году и завершить в 2027 году. Об этом сообщил губернатор Ростовской области в своих соцсетях.

Источник: Коммерсантъ

Парк «Дружба» в Ростове-на-Дону площадью почти 10 га реконструируют в три очереди. Работы планируют начать в этом году и завершить в 2027 году. Об этом сообщил губернатор Ростовской области в своих соцсетях.

Планируется, что на первом этапе обновят главный лестничный марш, центральную аллею, пляжную зону и каскадный фонтан. Вторая очередь предусматривает создание спортивного кластера. В рамках третьего этапа появятся терраса у воды и экстрим-парк для детей.

Отмечается, что проект прошел все необходимые стадии экспертизы: получены положительные заключения по инженерным изысканиям, конструктивным и проектным решениям.

При реализации работ по благоустройству власти намерены опираться на квалифицированных проектировщиков, которые будут сотрудничать с центром компетенций городской среды Ростовской области.