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Суд обязал 100 тысяч за упавший на нижегородца потолок

Причиной обрушения перекрытий и травмирования хозяйки жилья на Верхневолжской набережной стал длительный пролив из-за плохой крыши.

Нижегородский областной суд взыскал с НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области» компенсацию морального вреда в пользу собственника жилого помещения. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.

Квартиру в доме на Верхневолжской набережной регулярно заливало из-за некачественного ремонта кровли, который не устраняли с 2017 по 2025 год. В июне 2025 года сырость привела к обрушению потолка: хозяйка помещения получила сильные ушибы, а имущество было повреждено. Стоимость восстановительного ремонта составила более 137 тысяч рублей.

Ранее суд первой инстанции отказал в выплате за вред здоровью, однако апелляционная коллегия отменила это решение. Опираясь на правовую позицию Верховного Суда РФ, областной суд указал на ответственность регоператора за действия подрядчиков и постановил выплатить пострадавшей нижегородке 100 тысяч рублей за физические и нравственные страдания.

Ранее сообщалось, что чиновника оштрафовали за упавшие на ребенка ворота в Дивеевском округе.