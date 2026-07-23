Суд обязал 100 тысяч за упавший на нижегородца потолок

Нижегородский областной суд взыскал с НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области» компенсацию морального вреда в пользу собственника жилого помещения. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.
Квартиру в доме на Верхневолжской набережной регулярно заливало из-за некачественного ремонта кровли, который не устраняли с 2017 по 2025 год. В июне 2025 года сырость привела к обрушению потолка: хозяйка помещения получила сильные ушибы, а имущество было повреждено. Стоимость восстановительного ремонта составила более 137 тысяч рублей.
Ранее суд первой инстанции отказал в выплате за вред здоровью, однако апелляционная коллегия отменила это решение. Опираясь на правовую позицию Верховного Суда РФ, областной суд указал на ответственность регоператора за действия подрядчиков и постановил выплатить пострадавшей нижегородке 100 тысяч рублей за физические и нравственные страдания.
Ранее сообщалось, что чиновника оштрафовали за упавшие на ребенка ворота в Дивеевском округе.