Суд обязал 100 тысяч за упавший на нижегородца потолок

Квартиру в доме на Верхневолжской набережной регулярно заливало из-за некачественного ремонта кровли, который не устраняли с 2017 по 2025 год. В июне 2025 года сырость привела к обрушению потолка: хозяйка помещения получила сильные ушибы, а имущество было повреждено. Стоимость восстановительного ремонта составила более 137 тысяч рублей.