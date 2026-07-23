Проект «Доктор Здановский. Музейная повесть» получил грант 1 млн рублей

Проект Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова «Доктор Здановский. Музейная повесть» стал победителем всероссийского грантового конкурса «Красота внутри. Краеведческие музеи России» от Благотворительного фонда «ВТБ-Страна». Размер поддержки — 1 млн рублей. Куратор проекта — Анна Аверина, заведующий научно-исследовательским отделом истории музея. Проект посвящен доктору Здановскому — выпускнику Военно-медицинской академии, прибывшему в Хабаровск в 1912 году. Талантливый хирург стоял у истоков экстренной помощи и кафедры акушерства и гинекологии мединститута. Его жизнь прошла через Гражданскую войну, НЭП, арест и возвращение к практике. В рамках проекта будет создана выставка-площадка для театральной постановки, музейный спектакль, издание, совмещающее либретто и путеводитель, а также методический кейс для музеев края по работе с семейной историей. Открытие выставки запланировано на декабрь 2026 года. Проект будет реализован до 2027 года.