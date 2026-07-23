Имущество банкрота «Неклиновское ХПП» оценили в 129,6 млн рублей

В подтверждение наличия у должника имущества, за счёт которого возможно погашение долгов и расходов по делу о банкротстве, налоговый орган представил сведения о зарегистрированных активах предприятия. В Таганроге по адресу ул. 1-я Линия, 109А числятся: земельный участок площадью 330 кв. м, гараж площадью 16,8 кв. м, летняя кухня площадью 36,7 кв. м и жилой дом площадью 70,5 кв. м. Кроме того, за предприятием зарегистрированы два автомобиля — Mercedes-Benz CLS 280 2008 года выпуска и Porsche Boxster 2007 года выпуска.