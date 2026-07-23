«В какие двери биться?» Дачники в Волжском остались без воды в жару

«Тень банкротства витает над нашим СНТ с давних пор, хотя из 1200 дачных участков на прямые договора с “Волгоградэнергосбытом” перешли практически все, — рассказывает одна из дачниц СНТ Светлана. — Но прежние долги и текущая задолженность, причиной которой являются большие новые дома с подсобными хозяйствами, отапливаемыми электричеством, создали большой долг. В прошлые годы была предпринята отчаянная попытка спасти общество: у руля встал порядочный человек из числа собственников — Людмила Владимировна Гречко, и нашему СНТ удалось погасить часть долгов. Но работать ей не дали. Сколько уже было случаев, когда людей с прибрежных СНТ просто выживали, чтобы потом возвести на дачных землях развлекательное заведение. Мы уже не знаем, в какие двери биться со своей бедой! Безумно жалко нашу землю, домики, сады. Мне, к примеру, дача перешла от отца: всё, что есть на участке, создано его руками, и я не могу предать его память».