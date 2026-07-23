«В какие двери биться?» Дачники в Волжском остались без воды в жару

Волжское садоводческое общество «Строитель» осталось в эти жаркие дни без капли воды. Как дачники дошли до жизни такой, разбирались «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье".
Засуха — рукотворная.
Причина рукотворной засухи в СНТ в том, что насосную станцию товарищества отключили за долги перед энергетиками. На глазах у людей гибнет урожай, сохнут деревья. Всё дело в том, что СНТ не один год страдает от рейдерского захвата. Территория эта «лакомая»: берег Волги, близость города, общественный транспорт. Мечта, а не место. Люди десятилетиями здесь обустраивались, возводили дома, обихаживали участки. Но, на беду СНТ, территория товарищества приглянулась неким пронырливым людям.
Наш еженедельник неоднократно писал, как во главе «Строителя» неведомым образом появлялись люди, которых собрание не выбирало. Дачники прошли все инстанции, пытаясь доказать свои права на власть, и даже было добились успеха: выбрали своего председателя, погасили часть искусственно созданных захватчиками долгов. Но «оппозиция» добилась отмены через суд протокола выборного собрания.
Хватит одной искры.
О том, что творится сейчас на дачах СНТ «Строитель» эмоционально пишут в чате сами дачники: «Палящее солнце, порывы ветра, сухая трава, деревянные дома, которые вспыхивают за секунды. А у жителей СНТ “Строитель” нет ни капли воды, чтобы залить даже крошечное пламя. Самое несправедливое — страдают не те, кто виноват, а самые ответственные — пенсионеры, семьи с детьми, все те, кто годами исправно платит взносы. Их безопасность приносят в жертву чужим схемам. Происходящее нельзя назвать случайностью. В прошлом году неизвестные отравили собаку сторожа, подожгли здание правления, взломали насосную станцию и украли документы. Идёт целенаправленное разрушение инфраструктуры СНТ. Сейчас товарищество находится в стадии банкротства, управление парализовано, а отключение насосной станции из-за долгов окончательно лишило людей доступа к воде».
Редакция «АиФ»-НП«получила комментарий ПАО “Волгоградэнергосбыт” по заданной теме: “ТСН СНТ “Строитель” годами не исполнялись условия договора энергоснабжения, в результате чего задолженность перед ПАО “Волгоградэнергосбыт” на сегодняшний день составляет более 4,6 млн руб. Несмотря на долги, компания годами продолжала снабжать СНТ энергией. Гарантирующий поставщик неоднократно шёл навстречу, заключая мировые соглашения и соглашения о реструктуризации, однако товарищество систематически их нарушало.
Введенное 07.07.2026 ограничение режима потребления электроэнергии (…) является строго законной и вынужденной мерой. Ограничение введено в соответствии с (…) законодательством и условиями договора энергоснабжения, в связи с систематическим и длительным неисполнением товариществом обязательств по оплате. Руководство товарищества было заблаговременно уведомлено о предстоящем отключении.
Ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на руководстве ТСН СНТ «Строитель», которое допустило образование колоссальной задолженности и не предприняло действенных мер по её урегулированию".
«В какие двери биться?».
Между тем проблема носит системный характер. Так, в 2023 г. конкурсные управляющие были назначены в 28 СНТ региона — это уже тенденция. Большинство этих товариществ расположены в привлекательных прибрежных зонах, где земля на вес золота.
Схема такая: сначала формируются многомиллионные долги за электроэнергию — часто при пассивности контролирующих органов, затем стремительно вводится конкурсное производство, которое не столько гасит долги, сколько блокирует оперативную хозяйственную деятельность, потом наступает паралич управления и инфраструктура перестаёт функционировать. На этом этапе любые попытки жителей восстановить работу упираются в бюрократические и правовые тупики, а сами активисты сталкиваются с давлением.
«Тень банкротства витает над нашим СНТ с давних пор, хотя из 1200 дачных участков на прямые договора с “Волгоградэнергосбытом” перешли практически все, — рассказывает одна из дачниц СНТ Светлана. — Но прежние долги и текущая задолженность, причиной которой являются большие новые дома с подсобными хозяйствами, отапливаемыми электричеством, создали большой долг. В прошлые годы была предпринята отчаянная попытка спасти общество: у руля встал порядочный человек из числа собственников — Людмила Владимировна Гречко, и нашему СНТ удалось погасить часть долгов. Но работать ей не дали. Сколько уже было случаев, когда людей с прибрежных СНТ просто выживали, чтобы потом возвести на дачных землях развлекательное заведение. Мы уже не знаем, в какие двери биться со своей бедой! Безумно жалко нашу землю, домики, сады. Мне, к примеру, дача перешла от отца: всё, что есть на участке, создано его руками, и я не могу предать его память».
Однако надежда на решение конфликта есть: на днях состоялось совместное заседание администрации Волжского, «Волгоградэнергосбыта» и представителей СНТ, в ходе которого обсуждался возможный график подачи воды. Однако на момент сдачи номера её ещё не дали.