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В России бедность снизилась до 6,7%, заявил глава Минтруда

Котяков связал этот показатель с введением единого пособия.

Источник: Клопс.ru

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что уровень бедности в стране сейчас составляет 6,7%. Об этом пишет РИА Новости.

Оценку глава Минтруда озвучил в четверг, 23 июля, на итоговом в восьмом созыве заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в Москве.

По словам Котякова, заметно сократить бедность удалось после внедрения единого пособия и выделения на него значительного финансирования. Министр подчеркнул, что нынешний показатель напрямую связан с запуском этой меры поддержки.

«Результаты внедрения единого пособия с значительной суммой финансирования позволило сегодня значительно снизить уровень бедности в нашей стране. И действительно — 6,7%, которые мы сегодня видим, это как раз тот результат, который напрямую, напрямую характеризует введение данной меры поддержки», — сказал Котяков.

Единое пособие — одна из ключевых мер социальной поддержки семей с детьми. Власти не раз заявляли, что этот механизм должен помочь сократить число россиян, живущих за чертой бедности.

Калининград занял 20-е место в рейтинге российских городов по уровню зарплат в наиболее высокооплачиваемых отраслях экономики. За год областной центр поднялся сразу на восемь позиций — с 28-го места.

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