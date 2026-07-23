В России бедность снизилась до 6,7%, заявил глава Минтруда

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что уровень бедности в стране сейчас составляет 6,7%. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Котякова, заметно сократить бедность удалось после внедрения единого пособия и выделения на него значительного финансирования. Министр подчеркнул, что нынешний показатель напрямую связан с запуском этой меры поддержки.
«Результаты внедрения единого пособия с значительной суммой финансирования позволило сегодня значительно снизить уровень бедности в нашей стране. И действительно — 6,7%, которые мы сегодня видим, это как раз тот результат, который напрямую, напрямую характеризует введение данной меры поддержки», — сказал Котяков.
Единое пособие — одна из ключевых мер социальной поддержки семей с детьми. Власти не раз заявляли, что этот механизм должен помочь сократить число россиян, живущих за чертой бедности.
Калининград занял 20-е место в рейтинге российских городов по уровню зарплат в наиболее высокооплачиваемых отраслях экономики. За год областной центр поднялся сразу на восемь позиций — с 28-го места.