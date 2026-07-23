В России бедность снизилась до 6,7%, заявил глава Минтруда

«Результаты внедрения единого пособия с значительной суммой финансирования позволило сегодня значительно снизить уровень бедности в нашей стране. И действительно — 6,7%, которые мы сегодня видим, это как раз тот результат, который напрямую, напрямую характеризует введение данной меры поддержки», — сказал Котяков.