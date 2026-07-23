«В этот раз в новом формате»: в Красноярском крае в августе пройдет сельскохозяйственный форум «День поля»

«В этом году “День поля” пройдет в новом формате. Деловую часть мероприятия проведем в Национальном центре “Россия” на Енисее. Практическую часть — в полях, где будет представлено более 200 сортоопытов по зерновым, зернобобовым и масличным культурам в реальных полевых условиях. Приглашаем представителей сельскохозяйственной отрасли края и других регионов принять участие в форуме и обсудить актуальные вопросы развития отрасли. Будем рады видеть вас на мероприятии», — отметил министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев.