«В этот раз в новом формате»: в Красноярском крае в августе пройдет сельскохозяйственный форум «День поля»

Масштабное аграрное событие состоится в Красноярском крае 4 и 5 августа. В этом году мероприятие пройдет на площадке Национального центра «Россия» на Енисее, на полях птицефабрики «Заря» и учебно-опытного хозяйства Красноярского ГАУ «Миндерлинское».
Мероприятие объединит аграриев, ученых и экспертов для обсуждения ключевых задач АПК и демонстрации передовых технологий.
4 августа форум откроет деловая программа в Национальном центре «Россия» на Енисее. Центральным событием дня станет пленарное совещание, где участники обсудят вызовы, стоящие перед отраслью, и перспективы развития.
5 августа состоится выезд на поля птицефабрики «Заря», где находится Уярский госсортоучасток. Также запланировано посещение экспериментальных посевов на территории учебно-опытного хозяйства Красноярского ГАУ «Миндерлинское» в Большемуртинско-Сухобузимском округе.
«В этом году “День поля” пройдет в новом формате. Деловую часть мероприятия проведем в Национальном центре “Россия” на Енисее. Практическую часть — в полях, где будет представлено более 200 сортоопытов по зерновым, зернобобовым и масличным культурам в реальных полевых условиях. Приглашаем представителей сельскохозяйственной отрасли края и других регионов принять участие в форуме и обсудить актуальные вопросы развития отрасли. Будем рады видеть вас на мероприятии», — отметил министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев.
Кроме того, 3 августа пройдут профильные мероприятия в Уярском сельскохозяйственном техникуме.
Для участия в мероприятиях краевого «Дня поля» необходима предварительная регистрация.
С подробной программой форума можно ознакомиться здесь.