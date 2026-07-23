Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работающим пенсионерам повысят страховые выплаты в Нижегородской области

Перерасчет будет произведен 1 августа.

Источник: Живем в Нижнем

Страховые выплаты для работающих пенсионеров из Нижегородской области будут увеличены с 1 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Социального фонда России.

Личного обращения для перерасчета пенсии не потребуется: сотрудники фонда сделают это в беззаявительном порядке. Корректировки выплат коснутся пенсионеров, которые получают выплаты по старости и по инвалидности. Важное условие — работодатели уплачивали за этих сотрудников в прошлом году страховые взносы.

Кроме того, в регионе повысят пенсии по потере кормильца. Выплаты пересчитают, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили неучтенные ранее средства.

Выплаты граждане получат в августе автоматически. В Социальном фонде добавили, что перерасчет зависит от зарплаты пенсионера. Максимальная прибавка — три пенсионных коэффициента.

Ранее мы писали, что нижегородский Соцфонд направил 25 детей-инвалидов на комплексную реабилитацию.