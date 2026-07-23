Работающим пенсионерам повысят страховые выплаты в Нижегородской области

Страховые выплаты для работающих пенсионеров из Нижегородской области будут увеличены с 1 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Социального фонда России.
Личного обращения для перерасчета пенсии не потребуется: сотрудники фонда сделают это в беззаявительном порядке. Корректировки выплат коснутся пенсионеров, которые получают выплаты по старости и по инвалидности. Важное условие — работодатели уплачивали за этих сотрудников в прошлом году страховые взносы.
Кроме того, в регионе повысят пенсии по потере кормильца. Выплаты пересчитают, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили неучтенные ранее средства.
Выплаты граждане получат в августе автоматически. В Социальном фонде добавили, что перерасчет зависит от зарплаты пенсионера. Максимальная прибавка — три пенсионных коэффициента.
Ранее мы писали, что нижегородский Соцфонд направил 25 детей-инвалидов на комплексную реабилитацию.