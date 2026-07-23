Работающим пенсионерам повысят страховые выплаты в Нижегородской области

Личного обращения для перерасчета пенсии не потребуется: сотрудники фонда сделают это в беззаявительном порядке. Корректировки выплат коснутся пенсионеров, которые получают выплаты по старости и по инвалидности. Важное условие — работодатели уплачивали за этих сотрудников в прошлом году страховые взносы.