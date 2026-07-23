В этом году в Хабаровском крае построят свыше 500 тысяч «квадратов» жилья

За первую половину текущего года в регионе ввели в эксплуатацию 237 тысяч квадратных метров нового жилья. Из них чуть больше половины пришлось на индивидуальное жилищное строительство (124 тысячи квадратных метров), а еще 113 тысяч «квадратов» построены в многоквартирных домах. Как и все последние годы, особенно активно жилье строится в северной части Хабаровска, а индивидуальное строительство широко развито в пригородах краевой столицы. В следующем году в Хабаровском крае планируется построить как минимум 520 тысяч квадратных метров жилья. В целом, в регионе достаточно высокие темпы и объемы жилищного строительства, что позволило стабилизировать цены на квартиры и коттеджи. Так, в прошлом году средняя стоимость одного «квадрата» в новостройке составляла 164 тысячи рублей — по этому показателю Хабаровский край занимает шестое место среди 11 дальневосточных регионов.