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«Кубок главы Нижнего Новгорода» по конкуру стартует в Нижнем Новгороде 31 июля

Местом проведения соревнований станет КСК «Пассаж».

Лучшие всадники региона соберутся на «Кубок главы Нижнего Новгорода»: с 31 июля по 2 августа в КСК «Пассаж» пройдут региональные соревнования по конкуру. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

В состязаниях примут участие спортсмены всех возрастов — от юных новичков до опытных профессионалов, которые продемонстрируют подготовку на маршрутах разной сложности.

Спортсмены поборются за награды в нескольких дисциплинах. Главной интригой вечера станет зрелищный маршрут Гран При с высотой препятствий 130 см. Для зрителей также предусмотрен бонус — маршрут Шоу‑конкур. Вход свободный.

Ранее сообщалось, что спортсмены зооцентра «Надежда» стали победителями и призерами региональных соревнований по выездке.

(6+).