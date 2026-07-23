Бензин АИ-95 и АИ-98 подорожал в Нижегородской области за неделю. Согласно данным Росстата, с 14 по 20 июля стоимость нефтепродуктов в регионе выросла в среднем на 0,2%.
Средняя цена литра бензина на региональных АЗС составила 75,55 ₽
При этом стоимость топлива изменилась неравномерно. Бензин марки АИ-92 подешевел на 1,05% — до 71,37 рубля за литр. В то же время АИ-95 вырос в цене на 0,77% и теперь стоит 77,84 рубля, а АИ-98 подорожал на 0,32% — до 95,92 рубля за литр.
Цена дизельного топлива за неделю снизилась на 0,63% — до 81,98 рубля за литр.
Напомним, с 9 июля в Нижегородской области начали действовать новые правила отпуска топлива на сетевых АЗС. Теперь автомобили заправляют по принципу «четный — нечетный»: дата заправки зависит от первой цифры государственного регистрационного номера автомобиля. Нововведение должно помочь сократить очереди на заправках.
Подробнее о том, где найти бензин, какие новые порядки ввели на АЗС региона и в целом о ситуации с топливом в Нижегородской области, читайте в нашем специальном сюжете на сайте pravda-nn.ru.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что система «чет-нечет» продолжает действовать на АЗС в Нижегородской области.