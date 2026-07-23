Бензин АИ-95 и АИ-98 подорожал в Нижегородской области за неделю

При этом стоимость топлива изменилась неравномерно. Бензин марки АИ-92 подешевел на 1,05% — до 71,37 рубля за литр. В то же время АИ-95 вырос в цене на 0,77% и теперь стоит 77,84 рубля, а АИ-98 подорожал на 0,32% — до 95,92 рубля за литр.