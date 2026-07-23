Движение по улице Вавилова в Красноярске ограничат на три недели

В связи с проведением капремонта теплосети в Красноярске вводятся временные изменения в схеме движения транспорта. Об этом рассказали в администрации города.
Так, с 09:00 25 июля до 23:00 15 августа перекроют участок на ул. Вавилова (от пер. Якорный до ул. Вавилова, 60).
Кроме того, движение по одной полосе будет осуществляться от ул. Вавилова, 31 до пер. Якорный и в районе ул. Вавилова, 60.
На время работ будут установлены дорожные знаки 3.2 «Движение запрещено» на участке от пер. Вузовский до ул. Вавилова, 60.
Остановка общественного транспорта «Городской архив» закрывается на весь период ремонта. Для пассажиров организованы временные остановочные пункты у пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 95 и пер. Вузовский, 3.