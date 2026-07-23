Директор заявил в милицию на работника, который хотел участвовать в спецоперации

Выяснилось, что изначально 33-летний могилевчанин на работе ответил на звонок якобы сотрудницы службы водоснабжения. Женщина под видом банальной замены счетчика убедила его назвать код из SMS. Потом уже могилевчанину перезвонил мнимый сотрудник КГБ, заявивший, что его персональные данные будто бы попали в руки злоумышленников.