Директор заявил в милицию на работника, который хотел участвовать в спецоперации

Директор могилевского предприятия позвонил в милицию, когда его подчиненный поговорил по телефону на работе. Подробности рассказали в УВД Могоблисполкома.
Так, директор одной из организаций города позвонил в милицию и сказал, что его подчиненный, скорее всего, стал жертвой телефонных аферистов.
Выяснилось, что изначально 33-летний могилевчанин на работе ответил на звонок якобы сотрудницы службы водоснабжения. Женщина под видом банальной замены счетчика убедила его назвать код из SMS. Потом уже могилевчанину перезвонил мнимый сотрудник КГБ, заявивший, что его персональные данные будто бы попали в руки злоумышленников.
Далее мужчину убедили, что ему нужно предотвратить кражу денег и поучаствовать в «специальной операции», а для этого взять в кредит 35 тысяч рублей и привезти деньги в Минск.
После этого он пошел к руководителю, чтобы отпроситься с работы и срочно выехать в Минск, но директор заподозрил неладно и позвонил в милицию.
Передачу денег аферистам удалось предотвратить.
А еще в Минске пенсионерка сдала в милицию инкассатора казино.
Между тем лифтер из Минска украла вещи для дочери из магазина, а потом поступила весьма необычно.
Еще КГК сказал, кто в Беларуси может получить штрафы за подработку.