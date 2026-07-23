Дятлова: «Мы продолжаем преображать Летнее озеро»

«Установили 14 удобных скамеек-диванов на территории Летнего озера. Это дополнительно к имеющимся обычным скамейкам и лежакам. Дело в том, что рядом находится медицинское учреждение, где проходят лечение в том числе участники СВО. Им и многим другим горожанам по состоянию здоровья удобнее будет сидеть на скамейках со спинками. Несмотря на в целом хорошее состояние территории, мы продолжаем преображать Летнее озеро, ведь оно стало любимым местом отдыха для жителей всего бывшего Балтийского района», — говорится в сообщении. До конца лета власти планируют провести там дополнительное озеленение.