Врач Шишиморов назвал опасность кондиционера для сна

По словам врача, поток холодного воздуха, направленный на спящего, заставляет организм тратить энергию на обогрев. Это приводит к микропробуждениям и поверхностному сну, из-за чего человек чувствует разбитость днем. А еще на качество отдыха, по мнению волгоградского эксперта, влияет шум работы устройства в 20−30 дБ, который мешает людям с высокой чувствительностью.