Врач Шишиморов назвал опасность кондиционера для сна

Врач Иван Шишиморов рассказал об опасности включенного на всю ночь кондиционера для сна. Заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии Волгоградского медицинского университета отметил, что низкая температура вызывает сбои фаз сна.
По словам врача, поток холодного воздуха, направленный на спящего, заставляет организм тратить энергию на обогрев. Это приводит к микропробуждениям и поверхностному сну, из-за чего человек чувствует разбитость днем. А еще на качество отдыха, по мнению волгоградского эксперта, влияет шум работы устройства в 20−30 дБ, который мешает людям с высокой чувствительностью.
Перегрев помещения не менее опасен для физиологии сна. Высокая температура уменьшает продолжительность глубокого сна и учащает ночные пробуждения. При этом кондиционеры не подают свежий воздух, а лишь охлаждают и чистят его. В закрытой комнате за ночь растет концентрация углекислого газа и падает уровень кислорода, — пишет ТАСС.
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Для комфортного отдыха необходимо поддерживать в спальне умеренную температуру и регулярно проветривать помещение. Это поможет избежать утренней сонливости, головной боли и ощущения духоты, — советует доктор.