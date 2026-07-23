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Врач Шишиморов назвал опасность кондиционера для сна

Волгоградский специалист предупредил, прочему опасно спать со включенным сплитом.

Врач Иван Шишиморов рассказал об опасности включенного на всю ночь кондиционера для сна. Заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии Волгоградского медицинского университета отметил, что низкая температура вызывает сбои фаз сна.

По словам врача, поток холодного воздуха, направленный на спящего, заставляет организм тратить энергию на обогрев. Это приводит к микропробуждениям и поверхностному сну, из-за чего человек чувствует разбитость днем. А еще на качество отдыха, по мнению волгоградского эксперта, влияет шум работы устройства в 20−30 дБ, который мешает людям с высокой чувствительностью.

Перегрев помещения не менее опасен для физиологии сна. Высокая температура уменьшает продолжительность глубокого сна и учащает ночные пробуждения. При этом кондиционеры не подают свежий воздух, а лишь охлаждают и чистят его. В закрытой комнате за ночь растет концентрация углекислого газа и падает уровень кислорода, — пишет ТАСС.

Ранее сообщалось о связи лишнего веса и онкологии.

Для комфортного отдыха необходимо поддерживать в спальне умеренную температуру и регулярно проветривать помещение. Это поможет избежать утренней сонливости, головной боли и ощущения духоты, — советует доктор.