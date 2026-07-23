В Хабаровске мужчина угрожал убийством сожительнице из-за упрёков в пьянстве

Полицейские установили, что между сожителями произошёл конфликт. Женщина застала мужчину за распитием алкоголя и стала упрекать его в злоупотреблении спиртным. Хабаровчанин пришёл в ярость: несколько раз ударил сожительницу и пообещал её убить.