В Хабаровске мужчина угрожал убийством сожительнице из-за упрёков в пьянстве

В Хабаровске участковые уполномоченные задержали мужчину, который угрожал убийством своей сожительнице. За помощью в полицию обратилась жительница Кировского района. Она рассказала, что гражданский супруг в приступе агрессии пообещал ей физическую расправу. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Полицейские установили, что между сожителями произошёл конфликт. Женщина застала мужчину за распитием алкоголя и стала упрекать его в злоупотреблении спиртным. Хабаровчанин пришёл в ярость: несколько раз ударил сожительницу и пообещал её убить.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 57-летний местный житель. По данным полиции, он работает электриком в коммерческой фирме. Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. На время следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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