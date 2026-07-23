Две электрички западного направления КрасЖД будут временно ходить по новому расписанию

Вечерние электропоезда Красноярск Северный — Базаиха и Базаиха — Чернореченская будут выходить на маршруты раньше на 4 минуты по четвергам — 23, 30 июля, 13, 20, 27 августа и 3 сентября.
Красноярск Северный — Базаиха:
отправление со ст. Красноярск Северный в 17:28 (вместо 17:32); прибытие на ст. Базаиха в 18:48 (вместо 18:52).
Базаиха — Чернореченская:
отправление со ст. Базаиха в 18:58 (вместо 19:02); прибытие на ст. Чернореченская в 23:36.
Изменения связаны с проведением ремонтных работ на участке Зеледеево — Кача.
Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят уточнять расписание перед каждой поездкой.
Это можно сделать по бесплатному телефону «РЖД» 8−800−775−00−00, на сайте «РЖД», на сайте «Краспригород» в разделе «Расписание», или в приложении «РЖД Пассажирам».