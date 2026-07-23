Медведь Балу побеждает жару в зоосаде «Приамурский»

Бурый медведь Балу переживает хабаровскую жару с комфортом в зоосаде «Приамурский». В разгар лета медведь предпочитает неспешный образ жизни: он регулярно принимает водные процедуры в своем вольере и никуда не торопится. Сотрудники зоосада следят за состоянием животных и создают для них все условия, чтобы даже в жаркую погоду они чувствовали себя хорошо. Хабаровчане и гости города могут наблюдать за жизнью Балу и других обитателей «Приамурского» ежедневно. Водные процедуры, тенистые вольеры и сбалансированное питание помогают медведю стойко переносить летний зной. Медведь Балу справляется с жарой.