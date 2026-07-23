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Предприятие на железнодорожной станции в Уфе оштрафовали на 200 тысяч рублей

По материалам Уфимской транспортной прокуратуры Ростехнадзор оштрафовал на 200 тыс. руб. предприятие, которое занимается чисткой цистерн на железнодорожной станции в Уфе.

Компанию привлекли к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ), сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Проверка надзорного ведомства установила, что предприятие не соблюдало нормативные требования по освидетельствованию промышленного оборудования, используемого для пропарки железнодорожных цистерн. Промышленный объект не поставлен на учет в органах Ростехнадзора.

Уфимский транспортный прокурор внес представление руководителю компании, ведомство контролирует устранение нарушений.