В Калининграде за полтора года в муниципию приняли 28 выморочных объектов

земельных участков, на которые никто не заявил наследственных прав. Как сообщил на оперативном совещании председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Сергей Радковский, только в 2025 году в муниципальную собственность приняли 18 объектов (11 квартир и 7 участков), а за первое полугодие 2026-го — ещё 10 (9 квартир и 1 участок).
При этом вместе с недвижимостью администрация принимает на себя и долги умершего собственника — по коммунальным услугам, содержанию общего имущества МКД и даже по кредитам в пределах стоимости наследства. Эти долги потом взыскивают с мэрии в судебном порядке, пояснил Радковский.
Информацию о потенциально выморочных объектах собирают из разных источников: от управляющих организаций, соседей, по судебным актам или в ходе выявления правообладателей. После сбора документов администрация обращается к нотариусу за свидетельством о праве на наследство. В случае отказа или спора с другими наследниками — подаёт иск в суд.
Сейчас нотариус уже подал 10 заявлений на выдачу свидетельств, по 30 адресам идёт сбор документов. В 2025 году три таких квартиры уже передали по договору соцнайма, три участка — гражданам, имеющим право на меры поддержки. В текущем году планируют предоставить ещё три квартиры, две из которых сейчас ремонтируют. Радковский призвал жителей сообщать в администрацию о домах, где умершие собственники не оставили наследников.