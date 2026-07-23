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В Калининграде за полтора года в муниципию приняли 28 выморочных объектов

В Калининграде продолжается работа по оформлению в муниципальную собственность выморочного имущества — квартир и.

Источник: Kaliningradnews

земельных участков, на которые никто не заявил наследственных прав. Как сообщил на оперативном совещании председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Сергей Радковский, только в 2025 году в муниципальную собственность приняли 18 объектов (11 квартир и 7 участков), а за первое полугодие 2026-го — ещё 10 (9 квартир и 1 участок).

При этом вместе с недвижимостью администрация принимает на себя и долги умершего собственника — по коммунальным услугам, содержанию общего имущества МКД и даже по кредитам в пределах стоимости наследства. Эти долги потом взыскивают с мэрии в судебном порядке, пояснил Радковский.

Информацию о потенциально выморочных объектах собирают из разных источников: от управляющих организаций, соседей, по судебным актам или в ходе выявления правообладателей. После сбора документов администрация обращается к нотариусу за свидетельством о праве на наследство. В случае отказа или спора с другими наследниками — подаёт иск в суд.

Сейчас нотариус уже подал 10 заявлений на выдачу свидетельств, по 30 адресам идёт сбор документов. В 2025 году три таких квартиры уже передали по договору соцнайма, три участка — гражданам, имеющим право на меры поддержки. В текущем году планируют предоставить ещё три квартиры, две из которых сейчас ремонтируют. Радковский призвал жителей сообщать в администрацию о домах, где умершие собственники не оставили наследников.

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