В Калининграде за полтора года в муниципию приняли 28 выморочных объектов

Сейчас нотариус уже подал 10 заявлений на выдачу свидетельств, по 30 адресам идёт сбор документов. В 2025 году три таких квартиры уже передали по договору соцнайма, три участка — гражданам, имеющим право на меры поддержки. В текущем году планируют предоставить ещё три квартиры, две из которых сейчас ремонтируют. Радковский призвал жителей сообщать в администрацию о домах, где умершие собственники не оставили наследников.