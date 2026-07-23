В Куршском заливе задержали литовца-нарушителя на гидроцикле

Инцидент произошёл в акватории Куршского залива.
По информации ведомства, иностранец следовал на гидроцикле со стороны Литовской Республики. Пограничники оперативно выявили нарушение и задержали его. В настоящее время нарушитель привлечён к ответственности в соответствии с российским законодательством. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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