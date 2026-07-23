Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Куршском заливе задержали литовца-нарушителя на гидроцикле

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области задержали гражданина Литвы, который пытался незаконно пересечь государственную границу.

Источник: Kaliningradnews

Инцидент произошёл в акватории Куршского залива.

По информации ведомства, иностранец следовал на гидроцикле со стороны Литовской Республики. Пограничники оперативно выявили нарушение и задержали его. В настоящее время нарушитель привлечён к ответственности в соответствии с российским законодательством. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше