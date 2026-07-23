Ростовская область закрепила ответственность застройщиков за соцобъекты

Массовое строительство жилья без социальной инфраструктуры привело к дисбалансам. На областной бюджет легла нагрузка в виде расходов на строительство школ, детских садов и больниц для новых жилых районов. В связи с этим власти приняли решение реализовывать новые проекты жилья только в формате комплексного развития территорий (КРТ). Теперь застройщики обязаны сами возводить социальную инфраструктуру для своих проектов. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц.