Ростовская область закрепила ответственность застройщиков за соцобъекты

Массовое строительство жилья без социальной инфраструктуры привело к дисбалансам. На областной бюджет легла нагрузка в виде расходов на строительство школ, детских садов и больниц для новых жилых районов. В связи с этим власти приняли решение реализовывать новые проекты жилья только в формате комплексного развития территорий (КРТ). Теперь застройщики обязаны сами возводить социальную инфраструктуру для своих проектов. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц.
К застройщикам, работающим в формате КРТ будут применять инфраструктурный взнос. Так, если по проекту нужны детсад, школа или поликлиника, компания строит их за свой счёт и передаёт в собственность муниципалитету. Если объекты уже есть или их возводят другие участники рынка, застройщик платит в областной бюджет специальный взнос, компенсирующий дополнительную нагрузку на социальные объекты.
«В апреле 2026 году правительство региона утвердило единые правила расчёта инфраструктурного взноса. Он определяется исходя из потребности будущих жителей в местах в детсадах, школах и поликлиниках и норматива стоимости одного места: детский сад — 2,4 млн рублей, школа — 2 млн, поликлиника — 4,268 млн. Итоговый размер взноса зависит от муниципалитета: для всех территорий, кроме Ростова-на-Дону, действуют понижающие коэффициенты», — объяснил Сергей Куц.
Он добавил, что предусмотрен гибкий порядок уплаты. Областной закон также предусматривает меры поддержки: субсидирование 100% затрат на места в социальных объектах, созданные сверх минимально необходимых для проекта, а также 70% затрат на школьные места, созданные для жителей ЖК застройщика.
Затронул министр и вопрос территориального планирования и развития Ростовской агломерации. Он сообщил, что ведомство проделало большую нормотворческую работу по приведению градостроительных документов к единому подходу. В июне утверждены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Аксая. Готовятся к принятию изменения в ПЗЗ Батайска и ряда сельских поселений Мясниковского района. В ближайшее время на публичные слушания будут вынесены проекты изменений ПЗЗ сельских поселений Аксайского района.