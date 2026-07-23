12,6 лет «строгача»: хабаровчанин попался на финансировании украинской армии

Приговором Хабаровского краевого суда житель краевого центра осужден по статье 275 УК РФ — государственная измена в виде оказания финансовой помощи иностранному государству — Украине в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.
«Судом установлено, что осужденный в 2023 году, выехав из России на территорию другой страны, перевел собственные денежные средства на счет знакомого ему лица — администратора интернет-канала, осуществляющего сбор денежных средств для фонда Украины в целях приобретения данным фондом на нужды вооруженных сил Украины и входящих в их состав формированиям средств вооружения, в целях их использования против Вооруженных Сил РФ в условиях проведения СВО», — говорится в сообщении.
В связи с признанием подсудимым своей вины и заключением им с органом следствия соглашения о сотрудничестве, условия которого были им соблюдены, приговор в отношении него постановлен судом в особом порядке.
При назначении подсудимому наказания, судом были учтены все смягчающие наказание обстоятельства, такие как активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления, совершение преступления впервые и иные.
Кроме этого, суд принял во внимание наличие отягчающих наказание обстоятельств — совершение преступления группой лиц, в период мобилизации и в условиях вооруженного конфликта.
Осужденному назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год, с установлением ему соответствующих ограничений.
Судом также принято решение о конфискации в доход государства принадлежащего осужденному мобильного телефона, как оборудования, используемого для совершения преступления.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован в апелляционном порядке.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что хабаровчанин получил 14 лет за госизмену и попытку побега. Судом установлено, что осужденный в октябре 2023 года в сети Интернет нашел электронный почтовый сервис консульства иностранного государства и отправил письмо с просьбой о предоставлении политического убежища и сотрудничестве против безопасности России.