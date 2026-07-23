12,6 лет «строгача»: хабаровчанин попался на финансировании украинской армии

«Судом установлено, что осужденный в 2023 году, выехав из России на территорию другой страны, перевел собственные денежные средства на счет знакомого ему лица — администратора интернет-канала, осуществляющего сбор денежных средств для фонда Украины в целях приобретения данным фондом на нужды вооруженных сил Украины и входящих в их состав формированиям средств вооружения, в целях их использования против Вооруженных Сил РФ в условиях проведения СВО», — говорится в сообщении.