Библиотека № 15 Комсомольска-на-Амуре вскоре получит новый облик

Библиотека № 15 на улице Калинина в Комсомольске-на-Амуре вскоре преобразится. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», учреждение обновляют при поддержке национального проекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.
С момента начала ремонта специалисты выполнили отделочные и электромонтажные работы, проложили современные коммуникации. Вместе с этим параллельно проводился ремонт фасада.
Сейчас мастерам осталось обновить входные группы, постелить напольное покрытие.
— За этим преображением, который реализуется в рамках нацпроекта «Семья», — большая совместная работа, и особая благодарность Комсомольскому на Амуре авиационному заводу имени Ю. А. Гагарина за поддержку, — отметили в учреждении.
К слову, недавно библиотеке присвоили имя В. Н. Авраменко — руководителя Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина в 1973—1988 годах, почетного гражданина города.
— Это одна из старейших библиотек города, и скоро она откроется как современная модельная библиотека. Сохраняя историю, специалисты создают комфортное пространство для чтения, встреч и событий, — подчеркнули в пресс-службе Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина, уточнив, что открытие обновленной библиотеки запланировано уже ко Дню авиации.