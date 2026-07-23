Библиотека № 15 Комсомольска-на-Амуре вскоре получит новый облик

— Это одна из старейших библиотек города, и скоро она откроется как современная модельная библиотека. Сохраняя историю, специалисты создают комфортное пространство для чтения, встреч и событий, — подчеркнули в пресс-службе Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина, уточнив, что открытие обновленной библиотеки запланировано уже ко Дню авиации.