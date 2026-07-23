В подмосковном городе Долгопрудном построили детский сад на 135 мест

Детский сад построили в ЖК «Бригантина» в подмосковном Долгопрудном, сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Сергей Иванов. Учреждение возвели в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
«Готовим к открытию детский сад на улице Парковой, 42 в мкр. Бригантина. Это учреждение на 135 мест, которое войдет в состав образовательного комплекса МБОУ школы № 7. Строительная готовность объекта — 100%», — написал Сергей Иванов в своем канале в мессенджере «Макс».
Учреждение расположено на первом этаже многоквартирного дома. Оно рассчитано на шесть групп, включая ясельную и одну для кратковременного пребывания.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.